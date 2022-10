Caro bollette, IP e gestori firmano accordo

Lunedì 3 Ottobre 2022, 11:15







(Teleborsa) - IP e le Organizzazioni di Categoria dei Gestori (FAIB Confesercenti, FEGICA e FIGISC Confcommercio) hanno siglato oggi un accordo per far fronte, insieme, al caro bollette.



Nell'ambito dell'accordo - si legge nella nota ufficiale - il Gruppo sosterrà i Gestori nell'affrontare l'aumento dei costi energetici

delle aree di servizio di proprietà IP.



L'intesa prevede anche la condivisione, da parte dei Gestori, di alcuni obiettivi commerciali, nel solco di una maggiore fidelizzazione della clientela IP, iniziato con l'Accordo del 2020. A essere tutelati saranno migliaia di piccoli imprenditori che gestiscono i distributori di proprietà di IP - prima azienda del settore a sottoscrivere un accordo di questo tipo - a cui la società riconoscerà già prima della fine dell'anno un contributo calcolato sulla base della differenza tra i costi energetici del 2021 e del 2022.



La collaborazione - conclude la nota - si inserisce nel solco già tracciato a fine 2020 con il rinnovo del cosiddetto "accordo di colore" che ha ridefinito in maniera innovativa il rapporto tra il Gruppo e i Gestori.



(Foto: bizoon | 123RF)