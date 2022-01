Caro bollette, Castelli: approvate 4 misure significative

(Teleborsa) - "Per contrastare il caro bollette abbiamo appena approvato 4 misure significative, che si aggiungono a quelle già contenute nell'ultima Legge di Bilancio. È un passo ulteriore, molto importante, nella direzione di interventi sempre più strutturali e di sistema".

Così il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, al termine del Consiglio dei Ministri sottolineando che "grazie a questo Decreto Legge, che recepisce molte delle proposte che abbiamo avanzato come MoVimento 5 Stelle, usiamo gli extra profitti delle aste delle emissioni di co2, del primo trimestre, per ristorare le imprese che hanno subito rincari; annulliamo gli oneri di sistema per il primo trimestre a chi ha una potenza superiore a 16,5 kw; riconosciamo un credito d'imposta del 20% alle aziende che hanno subito un incremento dei costi del 30% e, infine, recuperiamo, come contributo di solidarietà dei gestori, l'extra-gettito dei vecchi sistemi di fotovoltaico, eolico, geotermico e idroelettrico".

"Risorse - conclude Castelli - che andranno a beneficio di famiglie e imprese".