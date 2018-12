© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel corso dell'ultimo anno, il, portando l'aiAd annunciarlo è il Codacons – Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori – che attraverso uno studio ha evidenziato come l'andamento del costo dell'energia abbia subitoLo studio, relativo al periodo compreso fra il primo gennaio ed il 31 dicembre 2018, ha sottolineato come iabbiano subito una, pesando sulle tasche e nelle bollette circa: di questi, 32 euro in più per la luce e 61 euro per il gas.A rendere ancor più complessa la situazione, il quadro direlative all'energia. Ogni italiano, infatti, paga ildi tasse su ogni bolletta deled ilsu tutte le fatture dellaAlla luce di questa situazione, il Codacons ha lanciato la campagna "Stop rincari energia", che insieme alla società europea Price Wise - che ha già aiutato 2,5 milioni di europei a siglare accordi più economici per luce e gas - punta a creare un gruppo d'acquisto gratuito per i cittadini.