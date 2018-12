Caro benzina, in Francia non si ferma la protesta dei gilet gialli. E il Governo pensa allo stato d'emergenza

(Teleborsa) - Non accenna a diminuire la protesta dei gilet gialli in Francia, in rivolta contro l'aumento dei prezzi del carburante.. Il governo di Parigi è sempre più preoccupato per l'escalation di violenze e sta vagliando tutte le opzioni per evitare nuove scene di rivolta.



Secondo il portavoce dell'esecutivo, Benjamin Griveau, fra le opzioni al vaglio c'è anche quella dell'instaurazione dello stato d'emergenza. Parlando ai microfoni di Europe 1, Griveaux ha detto che il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, "ha ipotizzato lo stato d'emergenza".



Emmanuel Macron, di ritorno dal G20 in Argentina, ha incontrato proprio Castaner e il primo ministro Edouard Philippe per fare il punto della situazione.