Carnival paga dazio con un downgrade

Lunedì 25 Ottobre 2021, 20:15







(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Carnival, che mostra un decremento dell'1,82%.



A pesare sul titolo dell'operatore di crociere è il downgrade deciso da Citigroup. Gli analisti dell'ufficio studi ha tagliato il giudizio portandolo a "neutral" dal precedente "buy".



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Carnival rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



Lo scenario tecnico di Carnival mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 21,68 USD con area di resistenza individuata a quota 22,13. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 21,47.