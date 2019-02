Carmignac, Fabio Zoccoletti è il nuovo responsabile per l’Italia

Ultimo aggiornamento: 19:03

Fabio Zoccoletti è il nuovo responsabile per l’Italia di Carmignac, società francese di gestione di asset finanziari. Zoccoletti sostituisce Giorgio Ventura, che da aprile 2018 ricopre l’incarico di Global Head of Sales.Zoccoletti, spiega un comunicato, ha maturato una vasta esperienza nel settore bancario italiano, con un focus particolare sul settore del wealth management. La sua carriera ha preso avvio nel 1995 nella divisione retail e finance di Banca del Salento. Successivamente ha ricoperto ruoli con crescenti responsabilità nei principali istituti di credito nazionali, tra cui il Monte dei Paschi di Siena, presso cui ha lavorato per 8 anni. Zoccoletti ha ricoperto anche la carica di Head of Wealth Management Products presso Banca Popolare di Vicenza e di Head of Advisory and Investment Products nella divisioneSubsidiary Banks presso il Gruppo Intesa SanPaolo.Ventura, Global Head of Sales di Carmignac, ha affermato: «La vasta esperienza di Fabio nel settore dei prodotti del wealth management e nei servizi di consulenza per gli investimenti lo rendono il candidato ideale per guidare lo sviluppo del nostro business in Italia, grazie alla sua profonda conoscenza del mercato domestico, in linea con il nostro business model di lungo periodo».Carmignac, fondata nel 1989, ha un capitale interamente gestito dai propri fund manager e dipendenti, otto sedi, ed è oggi una delle principali società di gestione patrimoniale in Europa.