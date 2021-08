Carlsberg rivede al rialzo la guidance dopo 1° semestre positivo

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 18 Agosto 2021







(Teleborsa) - Carlsberg - il terzo produttore di birra al mondo dietro Anheuser Busch InBev e Heineken - ha registrato una crescita dei ricavi del 9,9% nei primi sei mesi del 2021 (+17,7% nel secondo trimestre) a 31.687 milioni di corone danesi (circa 4,26 miliardi di euro). Con riguardo ai principali marchi, nel primo semestre i volume di Tuborg hanno segnato un +28%, Carlsberg +2%, 1664 Blanc +25%, Grimbergen +3% e Somersby +17%. Performance positiva anche per il segmento delle birre artigianali (+21%) e per quelle analcoliche (+26%).



La crescita organica del risultato operativo è stata del 15,6% a 5.111 milioni di DKK, con un miglioramento del margine operativo di 10bp al 16,1%. La crescita dell'utile netto rettificato è stata del 10,3% a 3.168 milioni di DKK, con un utile per azione rettificato (escluse le azioni proprie) a +12,3% a 21,9 DKK.



Alla luce dei buoni risultati del primo semestre e dell'inizio del terzo trimestre, Carlsberg ha aggioranto le sue previsioni sugli utili per il 2021. Ora prevede una crescita organica del risultato operativo nell'intervallo 8-11% (precedentemente 5-10%) e ipotizza un impatto di conversione di circa -150 milioni di DKK per il 2021 sulla base dei tassi del 17 agosto (in precedenza -250 milioni di DKK).



"In molti mercati, le persone e le aziende purtroppo continuano a essere colpite dalla pandemia di Covid-19 - ha detto il CEO Cees 't Hart - Sebbene assistiamo a un graduale ritorno a un ambiente più normale nei mercati di tutta Europa, altri mercati, in particolare in Asia, rimangono soggetti a severe restrizioni a causa di nuove ondate di infezione".