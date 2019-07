Carige, via libera Fitd a conversione bond

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'assemblea dello Schema volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd), riunitasi oggi 23 Luglio a Roma, hain azioni emesso da Carige e sottoscritto lo scorso novembre, nell'ambito del piano di salvataggio della banca genovese.Nel pomeriggio,per delle informative sullo stato dell'operazione.Il salvataggio di Carige, per il quale laha indicato una, prevede un rafforzamento patrimoniale da 900 milioni: 700 milioni di euro di aumento di capitale cui vanno aggiunti i 200 milioni del bond convertibile coperti da Mediocredito Centrale e Credito sportivo, ha spiegato il. Per arrivare ai 900 milioni del piano industriale, i 200 milioni restanti, ha ricordato Boccuzzi, "arriveranno dalla copertura da parte di Mediocredito Centrale e Credito Sportivo di un bond convertibile" che dovrebbe essere ripartito rispettivamente in 150 e 50 milioni.