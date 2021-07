Carige torna a Piazza Affari, titolo non fa prezzo

Martedì 27 Luglio 2021, 10:30

(Teleborsa) - Stenta a partire il titolo Carige: al suo ritorno in Borsa, dopo due anni e mezzo, il titolo non fa prezzo.

Borsa Italiana ha vietato l'immissione di ordini senza limiti di prezzo sulle azioni e sugli warrant. La disposizione - si legge in un avviso di Borsa - mira ad arginare la volatilità che potrebbe interessare il titolo e resterà in vigore "fino a successiva comunicazione".

Il 2 gennaio 2019 le negoziazioni del titolo erano state sospese a causa della decisione della BCE di porre la banca in amministrazione straordinaria (procedura conclusasi il 31 gennaio 2020) e il probabile venir meno della possibilità di fornire un completo quadro informativo da parte dell'emittente.

Nel prospetto sulla riammissione Carige aveva avvertito che il prezzo che avranno azioni e warrant al rientro in Borsa "non è in alcun modo determinabile" e che "sussiste il rischio che, sin dalla riammissione alle negoziazioni, il prezzo delle azioni e quindi anche delle azioni emesse in esecuzione dell'aumento di capitale del 2019, possa fluttuare notevolmente".