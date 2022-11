Carige, terzo trimestre a breakeven. Pronta per fusione in BPER

(Teleborsa) -(che fa parte del gruppo BPER ) ha chiuso il(-2,9 milioni di euro), pur includendo oneri sistemici per 21,3 milioni di euro (sui 31,8 milioni complessivamente contabilizzati nei 9 mesi); distribuendo linearmente tali oneri nel corso dell'anno ed escludendo gli elementi non ricorrenti, il terzo trimestre si è chiuso con un risultato economico in pareggio (-0,2 milioni di euro).Il terzo trimestre dell'esercizio èprima dell'esecuzione dell'operazione societaria mediante la quale, a decorrere dal 28 novembre, Banca Carige e Banca del Monte di Lucca verranno fuse per incorporazione nella Capogruppo BPER Banca.L'andamento della gestione caratteristica evidenzia unpositivo per 40,5 milioni, il miglior risultato operativo dal 2016 (pari a circa 6 volte il MOL del terzo trimestre del 2021 e a circa 2 volte il MOL dei precedenti trimestri del 2022), conprogressivamente saliti a 129,8 milioni eridotti a 89,3 milioni. Il cost/income della gestione caratteristica risulta migliorato, attestandosi ad un valore inferiore al 70%.dell'esercizio 2022 chiudono con unpari a 224 milioni (di cui 221 milioni relativi ai primi sei mesi), in larga parte riconducibile alla contabilizzazione di significativi elementi non ricorrenti (complessivamente pari a 212,9 milioni lordi; 192 milioni netti) principalmente determinati dalla revisione delle assunzioni valutative di talune poste contabili oltre che dagli effetti di alcune scelte strategiche nell'ambito delle attività inerenti il processo di integrazione con la Capogruppo BPER Banca."Dal punto di vista industriale il dato più rilevante e che ci rende particolarmente orgogliosi è quello relativo al terzo trimestre, chiaramente il più positivo da diversi anni, in quanto vede Carige tornare in un'a", ha commentatodi Banca Carige."E ciò grazie al forte impegno che le persone di Carige, tanto a livello di rete distributiva quanto di strutture interne, da mesi stanno esprimendo per consolidare il posizionamento commerciale della Banca ed al contempo assicurarein BPER Banca, previsto entro fine novembre", ha aggiunto.