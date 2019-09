Carige, Sindacati presenti all'Assemblea Straordinaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In attesa dellper decidere le sorti di Banca Carige,. I sindacati, viste le evoluzioni a cui si è assistito nel corso di questi ultimi mesi, sottolineano infatti come le decisioni che ne scaturiranno saranno decisive per il definitivo rilancio e sviluppo della banca ligure., in una nota congiunta, auspicano che "con lo stesso senso di responsabilità che hanno avuto le lavoratrici e i lavoratori in questi lunghissimi anni di crisi,, il conseguente mantenimento di migliaia di posti di lavoro in Liguria e in tutta Italia, insieme alla serenità e alla sicurezza della clientela".e sapranno in ogni caso far sentire la propria voce, con le iniziative piu' opportune che, tempo per tempo, potranno rendersi necessarie", conclude la nota.