Carige, si attendono sviluppi. Riflettori su audizione ministro Tria

(Teleborsa) - Banca Carige resta sotto i riflettori in attesa di sviluppi sulla vicenda dopo l'intervento del Governo per aiutare la banca in difficoltà. L'8 gennaio scorso è stato approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti sull'istituto genovese e a tutela della clientela e dei risparmiatori, interventi che si pongono in linea di continuità con il provvedimento di amministrazione straordinaria.La commissaria alla Concorrenza,, in un'intervista a Il Sole24ore, ha dichiarato di aver "preso nota del decreto legge del governo Conte e siamo in contatto con le autorità italiane. Una volta che verrà deciso un programma di emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato valuteremo la proposta".I Commissari, infatti, sono in procinto di chiedere l'attivazione della garanzia statale sulla emissione di obbligazioni, al fine di garantire la stabilità della raccolta a medio termine nella presente fase di transizione traendo beneficio dal decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri.In ogni caso gli scenari possibili per Carige restano tre: la vendita a un partner più forte, la nazionalizzazione o un intervento del regolatore., per le ore 14.00.Resta sospeso il titolo a Piazza Affari.