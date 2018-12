Carige, raggiunto accordo finale con Gruppo Messina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' stato raggiunto l'accordo fra Banca Carige e le altre banche interessate e ilsui crediti vantati dal sistema bancario. L'intesa approvata dal Consiglio di Amministrazione di Carige di giovedì 20 dicembre e dai Consigli delle Società del Gruppo Messina, riunitesi giovedì 20 dicembre, prevede un rimborso graduale del capitale all'interno di un piano basato sull'attesa ripresa del mercato, dei relativi margini operativi della compagnia di navigazione e delle attività correlate che fanno capo al Gruppo genovese.In base all'intesa, ratificata anche dalle altre banche coinvolte, la Messina promuoverà un aumento di capitale che consentirà a Msc di entrare in possesso del 49% delle azioni.In contemporanea i soci del Gruppo Messina si sono impegnati ad attuare un aumento di capitale attraverso l'immissione di nuove risorse finanziarie e l'ingresso del Gruppo MSC che fa capo alla famiglia Aponte.Inoltre,Chenavari ha ricevuto l'autorizzazione dalla Banca d'Italia il 3 ottobre 2018 e le parti sono addivenute ad un accordo sui rimanenti punti aperti.La banca genovese ha poi nominatoChief Financial Officer. Il nuovo manager entrerà in Banca Carige il prossimo mese di gennaio. Genovese subentra al CFO uscente, che ha deciso di perseguire nuove opportunità professionali.