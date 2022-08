Carige, primo semestre in perdita per 221 milioni con svalutazioni

Giovedì 4 Agosto 2022, 21:00







(Teleborsa) - Carige ha chiuso il primo semestre del 2022 con una perdita di 221,1 milioni che "include poste straordinarie negative per 212,5 milioni netti riferibili principalmente ad accantonamenti e svalutazioni". E' quanto si legge nella semestrale di Bper.



Carige non ha potuto procedere all'approvazione della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022, come originariamente previsto dal calendario finanziario, in seguito alla sospensione da parte del Tribunale di Genova dell'efficacia della delibera assembleare che ha eletto il nuovo CdA dell'istituto ligure.