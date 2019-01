Carige, Patuelli: meglio che si risani senza intervento Stato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Banca Carige continua a suscitare commenti da parte dei vari esponenti politici ed economici, specie dopo il decreto legge varato dal Governo che introduce misure urgenti sull'istituto genovese e a tutela della clientela e dei risparmiatori."E' meglio che Carige non abbia bisogno dell'intervento dello Stato e si risani con queste prime misure", ha dichiarato, presidente dell'ABI, riferendosi al prestito obbligazionario da 2 miliardi di euro garantito dallo Stato. Proprio ieri, 25 gennaio 2019, Banca Carige ha comunicato che i bond, con durata 12 e 18 mesi, sono stati emessi e sono quotati sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato) organizzato e gestito da Borsa Italiana, "segmento DomesticMOT"."L'intervento dello Stato nel decreto legge, ancorché non ancora convertito dal Parlamento, - ha proseguito Patuelli - prevede la ricapitalizzazione precauzionale come extrema ratio: non come prima attività, ma come ultima residuale eventualità".Dello stesso avviso, Ministro per le Politiche europee. Per quanto riguarda il capitale di Carige, Savona spera, "di non dover intervenire ma, ove non fosse possibile, lo faremo".