Carige, ok Ue a garanzie Stato fino a 3 miliardi

(Teleborsa) - La Commissione Ue ha dato il via libera allo schema messo a punto dal Governo italiano per garantire bond emessi da Banca Carige e aiutare l'istituto ligure a raccogliere i fondi di cui necessita.



"La valutazione della Commissione Ue ha dimostrato che la misura è mirata, proporzionata e limitata nel tempo e nell'ampiezza" - scrive Bruxelles in una nota -. La Commissione conclude quindi che "questo sostegno alla liquidità è in linea con la comunicazione bancaria del 2013".



Per l'esecutivo comunitario, la garanzia è "in linea con le regole europee sugli aiuti di Stato".



A fronte della garanzia pubblica Carige pagherà allo stato italiano una commissione. Secondo fonti della Commissione, la garanzia dovrà essere restituita entro 2 mesi, a meno che la banca non presenti un piano di ristrutturazione.













