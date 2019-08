Carige, ok di Moody's a piano ricapitalizzazione

(Teleborsa) - Moody's benedice il piano di ricapitalizzazione di Banca Carige. L'agenzia di rating americana specifica che "l'accordo, anche se deve essere ancora approvato dai soci in assemblea, è positivo per il credito perché rende più plausibile il salvataggio".



Secondo l'istituto con sede a New York, Cassa Centrale Banca (CCB) oltre a sottoscrivere 63 milioni di euro di aumento di capitale avrà anche un'opzione call per l'acquisto a prezzo di sconto delle azioni detenute da FITD/VIS: "se questa opzione sarà esercitata, è probabile che Cassa Centrale Banca diventi il principale azionista e controlli di fatto la banca". © RIPRODUZIONE RISERVATA