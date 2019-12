Carige, Moody's avvia re-rating: upgrade di 3 notches del Baseline Credit Assessment

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il positivo esito delle operazioni di rafforzamento patrimoniale e di derisking, comunicato dalla Banca il 20 dicembre scorso, è alla base della odierna rating action con cuidella Banca Carige e chiude la fase di review for upgrade iniziata il 25 settembre 2019, dopo che l'Assemblea Straordinaria del 20 settembre aveva approvato il complessivo piano di rafforzamento.L'azione di rating - si legge in una nota di Carige - prevede l'upgrade di 3 notches del Baseline Credit Assessment –BCA (da "ca" a "caa1").L'incremento di 3 notches del BCA "viene parimenti riflesso sui rating assegnati, ma l'impatto risulta inferiore poiché viene compensato dal venir meno dei notches precedentemente incorporati nei rating per tener conto della probabilità di intervento statale in caso di".Pertanto - continua la nota - l'Issuer Long Term rating, che incorporava 2 notches per la probabilità di supporto statale, viene aumentato di 1 notch (da "Caa3" a "Caa2") e il Long Term deposit rating, che allo stesso titolo ne incorporava 3, è stato confermato sul precedente livello (a "Caa1").Nonostante venga riconosciuto che l'effetto combinato di rafforzamento e derisking abbia sensibilmente migliorato il profilo di rischio della Banca, dotata ora di indicatori patrimoniali e di rischiosità fra i migliori del sistema finanziario italiano, la metodologia dell'Agenzia di rating "riserva, a fattispecie particolari come quella che ha interessato Carige, un approccio conservativo nel processo di re-rating, che avverrà quindi gradualmente".e "il processo di upgrade potrà continuare con il ritorno della Banca ad una redditività sostenibile, la costante riduzione dei crediti problematici e la capacità di accedere al mercato dei capitali collocando nuovi strumenti di debito".