Carige, Modiano e Innocenzi pronti a lasciare

Fabio Innocenzi e Pietro Modiani sono pronti a lasciare Carige, con l'avvento del nuovo corso. Lunedì 25 in tarda mattinata, i due commissari della banca, alla presenza del terzo commissario Raffaele Lener, secondo quanto risulta a Il Messaggero.it, hanno comunicato alla prima linea manageriale dell'istituto la loro volontà di non essere disponibili ad accettare eventuali nuovi incarichi che dovessero offrire loro il Fondo Interbancario tutela depositi e Ccb che, con la ricapitalizzazione da 700 milioni in fase di attuazione in dicembre, diventeranno gli azionisti di maggioranza.

E' in corso la selezione del nuovo vertice da parte di Spencer Stuart e contemporaneamente sta venendo fuori l'esigenza di di discontinuità che nasce dalle regole della Vigilanza europea, poco propensa ad avallare la conferma dei commissari conil ruolo di gestori in una governance ordinaria. In più si consideri che i due banchieri erano presidente (Modiano) e ad (Innocenzi) fino al commissariamento avvenuto il 2 gennaio e sarebbe stato davvero un unicum difficile da legittimare farli tornare gestori dopo la parentesi straordinaria.

Ultimo aggiornamento: 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA