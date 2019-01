Carige, le mossse dei Commissari. Ricapitalizzazione precauzione ipotesi residuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Al lavoro i Commissari di Banca Carige, che nelle ultime ore hanno avviato iniziative fondamentali per il futuro della banca ligure, mentre il Governo ha varato un decreto legge ad hoc per tutelare i risparmiatori., accompagnati da Gianluca Brancadoro per il Comitato di Sorveglianza, hanno incontrato ieri (7 gennaio 2019) i vertici dello Schema Volontario di Intervento delsottoscritto dallo SVI in data 30 novembre 2018 tali da garantire la sostenibilità nel quadro del piano industriale in corso di preparazione e della prospettata aggregazione., che sarà condotta da primari operatori del settore, con l'obiettivo di una ulteriore drastica riduzione degli stessi (che segue quella di oltre 1,5 miliardi di Euro appena effettuata). In questo modo la Banca si posizionerebbe al di sotto del valore medio di sistema. Carige ha l'obiettivo di ridurre il peso degli NPE senza impatti significativi sui ratio patrimoniali in analogia con le operazioni di mercato appena finalizzate. Grazie, infatti, agli accantonamenti che hanno recepito le indicazioni della BCE e in linea con gli esiti delle ultime operazioni su UTP e sofferenze di Carige, si cercherà di avere un impatto tra eventuali nuovi accantonamenti e riduzione dei risk weighted asset tale da non alterare se non marginalmente i ratio patrimoniali previsti nel capital conservaton plan.Alla due diligence saranno invitati alcuni tra principali operatori italiani e esteri.Beneficiando di queste due iniziative- spiega l'istituto genovese in una nota -non solo dal punto di vista della sostenibilità operativa ma anche, e soprattutto,In questo quadro, al fine di garantire la stabilità della raccolta a medio termine nella presente fase di transizione traendo beneficio dal decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri,Si precisa invece cheSospeso il titolo a Piazza Affari.