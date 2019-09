Carige, l'assemblea approva l'aumento di capitale. Innocenzi: nessuna offerta, da Fitd salvataggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti Carige ha approvato la proposta di, legata al piano di riassetto con il Fondo interbancario e lo Schema volontario, assieme alla Cassa centrale banca., pari al 43,3% del capitale. Hanno votato 20.426 azionisti in proprio e per delega con il 47,66% del capitale. Alla votazione non era presente Malacalza Investimenti, che detiene il 27,6% dell'istituto di credito genovese. Presente, invece, Vittorio Malacalza, che detiene direttamente una piccola quota di azioni e che ha partecipato all'Assemblea "come piccolo azionista"." - ha sottolineato ildurante l'assemblea dei soci - rispondendo alle critiche di alcuni azionisti nei confronti del piano di salvataggio dell'istituto di credito genovese.Per Innocenzi, anche nelle negoziazioni avviate "il valore della banca è stato ritenuto da tutti gli azionisti negativo. Tutti entravano a patto che il Fondo interbancario (Fitd) mettesse capitale e il Fondo interbancario ha deciso tecnicamente un intervento di salvataggio".