Carige, incontro decisivo per il salvataggio. Si riunisce il Fondo interbancario

(Teleborsa) - Potrebbe essere oggi il giorno decisivo per il futuro di Banca Carige. In giornata, infatti, si riunisce il Fondo interbancario (Fitd) pronto a valutare l'operazione di sostegno all'istituto ligure.



Il Fondo ha sottoscritto un bond da 318 milioni convertibile in capitale che farebbe diventare il Fitd il primo azionista della banca commissariata dalla BCE, da circa sei mesi.



Nel frattempo, la proposta del fondo Apollo sembrerebbe non accogliere consensi a partire dall'azionista Vittorio Malacalza che ha chiaramente espresso la sua contrarietà al progetto.



IL PIANO B

Prende intanto corpo l'ipotesi di una soluzione di sistema dove le banche italiane verserebbero altro denaro per sostenere un aumento di capitale da condividere esclusivamente con gli attuali soci. Un piano alternativo dunque a quello proposto dal fondo Apollo. © RIPRODUZIONE RISERVATA