Carige, il giorno dell'assemblea: si decide sulla sopravvivenza

(Teleborsa) - Il D-day diè arrivato: oggi 20 settembre 2019 si riuniràfino a 700 milioni di euro e l'emissione di bond subordinati per 200 milioni, supportato ed in larga parte destinato aldi tutela dei depositi (FITD) ed ain qualità di partner industriale.L'assemblea si prospetta affollatissima e non priva di momenti di tensione, giacché ci si appresta ad approvare un aumento di capitale che, cui è riservata solo una piccola fetta di 85 milioni dell'aumento., con la sua quota del 27,5%, cheil piano di ricapitalizzazione edella banca genovese. E dal momento che nessuno crede che Malacalza possa votare sì, c'è chi spera che possa abbandonare l'assemblea prima del voto.Per passare, l'aumento di capitale avrà bisogno di una, dunque anchedel primo azionistaai fini del voto. In ogni caso le: laprevista dal piano di risanamento e rilancio oppure ladella banca. Ben poco margine di scelta per gli azionisti storici.