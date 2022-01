Carige, Fitd concede a Bper periodo esclusiva

(Teleborsa) - Il comitato di gestione del fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) - all'esito di una valutazione comparativa delle offerte non vincolanti ricevute e di un articolato processo di valutazione con interlocuzioni e approfondimenti condotti con un numero considerevole di soggetti potenzialmente interessati all'acquisto della partecipazione detenuta dal FITD e dallo Schema Volontario in Banca Carige (79,99%), come comunicato lo scorso 28 luglio - ha deliberato di concedere a BPER Banca un periodo di esclusiva di 4 settimane per il completamento di una due diligence confirmatoria e la definizione e sottoscrizione di un contratto di acquisizione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il 15 febbraio 2022.

L'offerta di BPER Banca - si legge in una nota del Fondo - ha natura non vincolante e, in caso di perfezionamento dell'operazione, prevede il lancio da parte di BPER Banca di un'OPA sulle restanti azioni di Banca Carige non detenute dal Fitd e dallo SVI per un corrispettivo di euro 0,80 per azione.

La decisione assunta dal Comitato di Gestione del Fitd "s'inquadra nell'ambito del processo di cessione della partecipazione avviato il 2 aprile 2021 e, in linea con le best practices in materia, strutturato in diverse e apposite fasi preparatorie, esecutive e di perfezionamento dell'operazione, nel rispetto delle previsioni statutarie e di legge riguardanti gli interventi preventivi del Fondo che prevedono, tra gli altri, specifici limiti qualitativi (procedure competitive e trasparenti, economicità e partecipazione di un soggetto terzo) e quantitativi (principio del minor onere, limiti alla possibilità di intervento)".

Nel processo di valutazione - cpnclude la nota - il Fitd si è giovato del contributo degli advisors Deutsche Bank, KPMG, Prometeia e del consulente Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in ordine alla regolarità del processo seguito, al rispetto della normativa e della regolamentazione applicabili, alla concreta realizzabilità in tempi brevi dell'operazione, al progetto industriale sottostante, nonché alla tutela di tutti i depositanti, i dipendenti e di tutti gli stakeholders di Banca Carige.