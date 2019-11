Carige, Fitch mantiene rating watch positivo

(Teleborsa) - Fitch conferma il watch positivo sul rating CCC di Banca Carige in attesa dell'aumento di capitale da 700 milioni, cruciale per il salvataggio dell'istituto genovese.



Il rating watch positivo riflette il parere di Fitch secondo cui "un'efficace implementazione del piano di salvataggio consentirà alla banca di evitare una risoluzione o la liquidazione, di rafforzare in modo significativo il suo profilo di credito ed infine di ridurre il rischio di perdite imposte ai creditori senior", si legge in una nota dell'agenzia.



"Ad oggi, la banca ha realizzato la maggior parte delle azioni richieste in vista dell'aumento di capitale, compreso un accordo con le organizzazioni sindacali sulla riduzione degli organici", aggiunge Fitch.



L'agenzia di rating ricorda che Carige dovrebbe completare l'aumento di capitale e il derisking con la cessione dei crediti deteriorati entro fine anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA