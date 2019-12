Carige, dopo aumento capitale FITD sfiora l'80%

(Teleborsa) - In seguito alla conclusione dell'aumento di capitale, la partecipazione del Fondo Interbancario di tutela dei depositi (FITD) è arrivato a detenere una quota di banca Carige pari al 79,992% mentre la Malacalza Investimenti è passata al 2,020% dal 27,555% detenuto in precedenza.



E' quanto emerge dall'aggiornamento Consob delle partecipazioni rilevanti, in seguito all'assegnazione delle azioni rivenienti dall'operazione di aumento di capitale della banca genovese. © RIPRODUZIONE RISERVATA