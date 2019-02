© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -di unae delle. Lo ha affermato il vicepremier, in audizione alla Camera.Il leader dei Cinquestelle ha anche, facendo i nomi di, fratello dell'ex ministro,, figlio di un ex Eurodeputato,, sottosegretario di Prodi, ed, parlamentare dell'Ulivo.Tutti questi soggetti hanno avuto dei(consigliere o direttore generale) nell'Istituto di credito ligure, ha detto Di Maio, aggiungendo che "nei periodi in cui si sono create le maggiori sofferenze".Poi ha denunciato una serie diche hanno prodotto: il vicepremier ha citato un debito da 450 milioni per i finanziamenti erogati al Gruppo Messina; 250 milioni concessi con estrema leggerezza al Parco degli Erzelli sulla collina di Cornigliano ed una serie di altri prestiti e fidi che hanno prodotto sofferenze., ha ribadito il vicepremier, aggiungendo che "i risparmiatori non dovranno pagare le colpe dei manager" ed "ai responsabili chiederemo di restituire i mega-bonus".Frattanto,. "Abbiamo appena terminato la parte più importante della ristrutturazione e della fusione", ha spiegato aggiungendo che quello dell'aggregazione di banca carige "è un argomento al quale oggi sinceramente non pensiamo".