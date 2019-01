Carige, DBRS assegna rating a bond con garanzia pubblica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'agenzia di rating DBRS ha assegnato un giudizio di rating ai due titoli obbligazionari Banca Carige con garanzia pubblica per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, con durata rispettivamente di 12 e 18 mesi.Relativamente all'emissione "Banca Carige 0,50% 25/1/2020 Euro 1 miliardo 2019-2020 strumenti finanziari di debito con garanzia della Repubblica Italiana ex D.L. 1/2019", DBRS ha assegnato rating a breve termine pari a ‘R-1 (low)'.Relativamente all'emissione "Banca Carige 0,75% 26/7/2020 Euro 1 miliardo 2019-2020 strumenti finanziari di debito con garanzia della Repubblica Italiana ex D.L. 1/2019", DBRS ha assegnato rating a lungo termine pari a ‘BBB (high)'.Il trend per entrambe le emissioni è ‘Stabile'.In considerazione della garanzia incondizionata e irrevocabile dello Stato Italiano,