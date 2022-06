Carige, Consob a Bper altre informazioni su OPA

Venerdì 17 Giugno 2022, 20:45







(Teleborsa) - Sospesi per un massimo di 15 giorni, i termini per l'approvazione da parte della Consob del prospetto dell'OPA obbligatoria Bper sulle azioni di Carige dopo che l'autorità di Borsa ha chiesto informazioni supplementari. Lo si legge in una nota di Bper.



In riferimento al documento sull'OPA obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Banca Carige e sull'OPA volontaria sulle azioni risparmio Carige promosse da BPER Banca - si legge nella nota - "l'offerente informa che in data odierna la Consob ha richiesto, ai sensi dell'art. 102, comma 4 del TUF, talune informazioni supplementari, disponendo la sospensione dei termini dell'istruttoria per l'approvazione del Documento di Offerta fino al completamento del quadro informativo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 15 giorni a far data dal 17 giugno 2022".