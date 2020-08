Carige cede lo 0,07% del capitale di banda d'Italia

(Teleborsa) - Banca Carige ha ceduto 200 quote della Banca d'Italia a Banca Popolare di Verona, per un valore nominale di 25.000 euro ciascuna, ad un prezzo di 5 milioni coincidente con il costo storico.



Le quote rappresentano lo 0,07% del capitale dell'Istituto di via Nazionale. Carige detiene ancora 10.295 quote, pari al 3,43% del capitale Bankitalia.



Carige ha anche annunciato di oggi, 7 agosto 2020, come previsto dagli accordi siglati in precedenza, sarà aperta una data room riservata a Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano (CCB) e Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) per l'eventuale esercizio da parte di Cassa Centrale Banca di opzioni call aventi ad oggetto le azioni detenute dal Fondo interbancario e dallo Schema volontario di intervento (SVI) nel periodo compreso fra il 1° luglio 2020 ed l 31 dicembre 2021



© RIPRODUZIONE RISERVATA