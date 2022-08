Carige, CdA per semestrale venerdì 19 agosto dopo via libera Tribunale

Giovedì 18 Agosto 2022, 15:15







(Teleborsa) - Banca Carige ha aggiornato il suo calendario degli eventi societari 2022, dopo che il Tribunale di Genova ha revocato la sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria dei soci dello scorso 15 giugno. Il consiglio di amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 è ora in programma per venerdì 19 agosto. In precedenza prevista per il 2 agosto 2022, la riunione del board era stata rimandata per la decisione del Tribunale di Genova.



Resta fissata a venerdì 4 novembre la riunione de consiglio di amministrazione per l'approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022.