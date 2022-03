Carige, CdA approva bilancio 2021. Perdita di 92,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Banca Carige ha approvato il Progetto di Bilancio d'esercizio della Banca e il Bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2021, che verranno sottoposti all'assemblea degli azionisti di prossima convocazione nei termini di legge, prevista per il 21 aprile. L'esercizio si è chiuso con un valore della perdita netta di 92,7 milioni di euro, in deciso miglioramento rispetto alla perdita di 251,6 milioni di euro dell'esercizio precedente e in sostanziale allineamento rispetto al valore approvato preliminarmente e comunicato al mercato in data 9 febbraio (-90 milioni di euro), con differenze limitate ad alcune voci derivanti da aggiornamenti nelle valutazioni condotte in merito ad asset quali i portafogli immobiliare e creditizio, i contratti distributivi e le imposte differite attive (DTA).

A conclusione degli approfondimenti condotti in merito alla valutazione delle probabilità di recupero nel tempo delle DTA, al 31 dicembre 2021, a livello consolidato, il complesso delle DTA iscritte a bilancio ammonta a 784 milioni di euro, mentre le DTA fuori bilancio si attestano a 515 milioni di euro. I coefficienti patrimoniali phased-in al 31 dicembre 2021 definitivi si sono mantenuti sostanzialmente invariati rispetto ai preliminari: CET1 ratio al 10,8% e Total Capital Ratio al 13,1%, con un livello di RWA pari a 9,2 miliardi di euro.

Il budget 2022, approvato in data odierna, ha consentito lo svolgimento delle valutazioni circa la sussistenza, in ipotesi stand-alone, del presupposto della continuità aziendale e la recuperabilità delle attività fiscali iscritte in bilancio. La banca ritiene che tale esercizio, così come il Piano Strategico aggiornato da ultimo nel febbraio 2021, "diventeranno in corso d'anno non più idonei a rappresentare le strategie e le aspettative di evoluzione economico-patrimoniale del gruppo, sia nell'ipotesi, ritenuta poco probabile, di proseguimento stand-alone oltre il breve termine, sia nel caso di perfezionamento della business combination, atteso nel breve termine".