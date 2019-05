Carige, BlackRock abbandona la partita

(Teleborsa) - Salta il salvataggio di Banca Carige da parte di BlackRock. I commissari della banca ligure comunicano che, al termine di un'articolata fase preparatoria nell'ambito della quale si inquadra la delibera del Consiglio di Gestione dello Schema Volontario di lunedì 6 maggio, il fondo americano ha ritenuto di non dare ulteriore corso alla sua iniziale manifestazione di interesse.



Proseguono le valutazioni riguardanti ulteriori soluzioni di mercato finalizzate ad assicurare stabilità e rilancio di Banca Carige, specifica l'istituto genovese in una nota, ricordando anche che restano, in ogni caso, ferme le previsioni del titolo II del DL 8 gennaio 2019 che consentono l'eventuale avvio dell'iter per la richiesta di ricapitalizzazione precauzionale al Ministero dell'Economia.



