Carige, Blackrock a un passo dal salvataggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Potrebbe essere ormai solo una questione di ore il salvataggio di Banca Carige per mano di Blackrock. L'offerta per l'entrata del fondo americano nell'istituto genovese è sostanzialmente pronta e pare abbia incassato il benestare Banca d'Italia e del. "L'interesse manifestato da un investitore istituzionale di standing internazionale come, tra l'altro già presente nel capitale di altre banche italiane e supportato da un adeguato piano industriale, è un buon segnale in questa direzione e una" ha dichiarato il titolare del dicastero che auspica "una soluzione privata" per la banca oggi guidata daiFabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener.In giornataper ottenere il via libera formale delle banche al progetto di. La conversione è considerata un passaggio fondamentale per il salvataggio dell'istituto commissariato dalla BCE, e in tandem con l'offerta di BlackRock.I termini per la presentazione delle offerte vincolanti scadranno il prossimo 17 maggio, ma è palese che al momento l'unica opzione concreta sul tavolo è quella del fondo statunitense.