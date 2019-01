L'ultima lettera della Bce a Carige: «Ecco cosa dovete fare per la fusione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le fasi preparatorie pianificate per il processo di aggregazione aziendale comprendono: la nomina del fornitore della data room virtuale entro la fine del 2018, l’apertura alle parti interessate entro febbraio 2019, contemporaneamente Ubs avvierà una serie di contatti preliminari con potenziali investitori».Nell’ultima lettera inviata dalla Bce alla Carige, la Vigilanza europea definisce il percorso a tappe forzate che deve portare entro giugno l’istituto alla fusione con un altro partner. Francoforte tiene il fiato sul collo anche sui commissari pretendendo, come risulta dalla lettera che Il Messaggero.it è in grado di rivelare, di essere informata quasi in tempo reale di tutte le mosse.