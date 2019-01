Bce e Bankitalia prendono di petto Carige e promuovono l’amministrazione straordinaria dell’istituto prevista dal Testo unico bancario,azzerando il cda e il collegio sindacale e nominando tre commissari. È una svolta clamorosa maturata a seguito dello stop alla ricapitalizzazione provocata dalla Malacalza investimenti, primo azionista con il 27,5% all’assemblea del 22 dicembre ma soprattutto dalla mancanza di garanzie fornite durante il confronto dei giorni scorsi a Francoforte.Attorno alle 9 di mercoledì 2 gennaio si riunisce il cda straordinario della Carige per prendere atto della procedura disciplinata dall’art 70 del testo unico bancario. E per l'intera giornata verrà sospeso il titolo in borsa. Ultimo aggiornamento: 08:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA