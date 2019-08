Carige, assemblea degli azionisti il 20 settembre

(Teleborsa) - Prosegue la vicenda Banca Carige, dopo che l'istituto ligure aveva evitato la liquidazione grazie alla conversione di un bond subordinato da 313 milioni per coprire una parte dell'aumento di capitale necessario da 700 milioni, più 200 milioni di bond tier 2.



Dopo il via libera della Banca Centrale Europea al piano di salvataggio, Carige ha convocato l'assemblea degli azionisti per il prossimo 20 settembre. L'assemblea dovrà esprimersi con voto sull'aumento di capitale da 700 milioni di euro. L'assemblea avrà luogo all'hotel Tower Genova Airport. © RIPRODUZIONE RISERVATA