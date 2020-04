Carige, assemblea convocata anche per raggruppamento e conversione azioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato di convocare l'assemblea per il 29 maggio 2020, in unica convocazione, in sede ordinaria e straordinaria.All'Assemblea Straordinaria saranno sottoposte una serie didella Banca, funzionali anche all'eventuale futuradopo la sospensione scattata a gennaio 2019. In particolare, il Consiglio di Amministrazione proporrà all'assemblea ildelle 755.265.855.473Banca Carige e delle 25.542Banca Carige, rispettivamente, nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria o di risparmio per ogni 1.000 azioni ordinarie o di risparmio possedute.Nella medesima seduta, il CdA ha approvato la proposta diBanca Carige da attuarsi, secondo un rapporto di conversione pari aportata in adesione.Se l'Assemblea dovesse approvare entrambe le operazioni, il Raggruppamento avrebbe efficacia in un momento successivo rispettoalla Conversione Facoltativa, entrambe comunque da effettuarsi in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.Il Consiglio ha poi deliberato di convocare l'Assemblea in sede Ordinaria per deliberare in merito alla rinuncia alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani, al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029, alla Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed alla polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali.