Carige al test del mercato dopo flop ricapitalizzazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, rimanendo sospesa per eccesso di ribasso. Il titolo, ancora in fase di pre-apertura, registra unrispetto al riferimento di 0,0016 euro dell'ultima seduta utile di venerdì scorso, 21 dicembre 2018.A motivare questa debacle c'è, tenutasi sabato 22 dicembre 2018, chenecessario per soddisfare le condizioni imposte dalla BCE per il salvataggio, a causa dell'astensione del socio di riferimento Malacalza. In seguito anche le dimissioni dei due consiglieri, Lucrezia Reichlin e Raffaele Mincione, che sembrano preannunciare il peggio per l'Istituto genovese.Ad aggiungere legna al fuoco un, di cui si dà per, ed al comparto bancario, per il quale si preannunciano tempi duri. Prendendo le mosse dalla nazionalizzazione die dal, il quotidiano finanziario britannico prospetta ora un, ricordando il fallimento della terza ed ultima capitalizzazione richiesta dall'Eurotower che doveva completare il piano di rafforzamento patrimoniale e dare il via alle trattative per una possibile fusione con altra banca.Un cavaliere bianco o, più probabilmente, unper evitare la corsa agli sportelli e riflessi pesantemente negativi sul settore bancario.