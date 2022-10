Caricabatterie unico, i ministri dell'Ue danno il via libera definitivo: obbligatorio dal 2024

(Teleborsa) - I ministri delle Attività produttive Ue hanno dato l'ok definitivo allasulche dal 2024 rende obbligatoria una porta Usb-C per cellulari, tablet e cuffie. Dal 2024 perciò non sarà più necessario acquistare un caricabatterie diverso ogni volta che si acquista un nuovo cellulare o dispositivo mobile: tutti possono essere ricaricati utilizzando lo stesso caricabatterie.Affinché isappiano esattamente cosa stanno acquistando, la direttiva introduce un pittogramma che specifica se un nuovo dispositivo viene fornito con un caricabatterie e un'etichetta che indica le. La direttiva consente inoltre ai consumatori di scegliere se acquistare un nuovo dispositivo con o senza caricatore. Ciò non solo farà risparmiareai consumatori, ma ridurrà anche i rifiuti elettronici associati alla produzione, al trasporto e allodei caricabatterie.Quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, lavaluterà se questadelle vendite debba essere resa obbligatoria. Sebbene si stia diffondendo, la ricarica wireless non è ancora armonizzata tra i dispositivi. Per consentire a questa tecnologia di diventare disponibile per più dispositivi, lalavorerà all'armonizzazione dellasenza fili per i dispositivi elettronici e all'interoperabilità basata sugli sviluppi tecnologici.Lesi applicheranno a un'ampia gamma di dispositivi portatili: cellulari, tablet ed e-reader, fotocamere digitali e console per videogiochi, cuffie, auricolari e altoparlanti portatili, mouse e tastiere wireless. sistemi di navigazione portatili. Inoltre, anche i laptop saranno coperti dalle nuove regole 40 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva.