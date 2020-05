Carel Industries, utile netto primo trimestre a 7,6 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Carel Industries ha chiuso il primo trimestre dell'anno conche ammontano a 78,7 milioni, rispetto agli 80,1 milioni al 31 marzo 2019, con una leggera contrazione pari all'1,7%. Tale contrazione - spiega la società in una nota - è interamente attribuibile aglie della chiusura dell'hub produttivo italiano del Gruppo (sito in Brugine – PD), quantificabili in circa 6-7 milioni di euro, a seguito della diffusione della pandemia denominata Covid-19.L'Ebitda consolidato registrato al 31 marzo 2020 è pari a Euro 14,4 milioni, in contrazione dell'8,7% rispetto agli Euro 15,7 milioniregistrati nel primo trimestre del 2019.Il, pari a Euro 7,6 milioni, in contrazione del 14,1% rispetto agli Euro 8,9 milioni al 31 marzo 2019 èinfluenzato dai risultati operativi. Il tax-rate si attesta intorno al 19.3%, beneficiando anche quest'anno (e il prossimo) della qualificadi "High Tech Enterprise" di CAREL, confermata dalle autorità Cinesi alla fine del 2019.Laconsolidata risulta negativa per Euro 61,9 milioni in continuità rispetto a Euro 62,1 milioni registrati al31 dicembre 2019.