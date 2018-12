Carel Industries rileva la tedesca HygroMatik

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di, parte del Gruppo Spirax Sarco Engineering PLC. Il prezzo di acquisto e il relativo cash-out è pari a, finanziato mediante ricorso a mezzi propri e finanziamenti bancari, con un Enterprise Value di 59 milioni di Euro.La società basata a Henstedt-Ulzburg, nei pressi di Amburgo, è attiva nel campo della, nell'ambito industriale, commerciale e del wellness. Nel corso del 2017 la società ha realizzato ricavi per circa 15 milioni di euro e un EBITDA di circa 4,7 milioni di Euro.L'operazione è riconducibile all'implementazione di uno dei principali pilastri della strategia del gruppo che prevede un percorsomirato di, acquisendo quote di mercato nelle aree geografiche di riferimento e in applicazioni contigue. L'integrazione con HygroMatik permetterà, infatti, didi Carel neiA ciò si aggiungerà, strategico e commerciale che Carel ha sviluppato nel corso dei suoi 45 anni di vita e che costituirà la base per sfruttare ulteriori opzioni di crescita.