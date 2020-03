Carel Industries, operativi impianti e sedi grazie a smart working e altre misure cautelative

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Gruppo Carel, quotato in borsa e con sede in Veneto,e le misure adottate già da qualche settimana per consentire l'operatività dei suoi uffici, facendo uso anche dello, laddove possibile.La società ricorda infatti che aveva gia` lanciato nelle scorse settimane una serie di iniziative, valide nelle sedi ed impianti propri, situati appunto in provincia di Padova (la sede a Brugine a 20 km da Padova), e in quelli delle sue controllate (Recuperator) presenti nel territorio italiano. Tali misure erano mirate anzitutto asia la concentrazione del personale all'interno delle sedi lavorative e questo al fine di diminuire, per quanto possibile, le occasioni di contagio. Cio` e` stato attuato principalmente attraverso la leva dellola possibilita`, cioe`, di lavorare da casa per due giorni alla settimana,A cio` si sono aggiunte una serie di altre misure tra cui ili ai soli casi di effettiva necessita`. Tali iniziative risultano perfettamente coerenti anche col nuovo Decreto emesso dal Governo e saranno quindi mantenute e se necessario ulteriormente rinforzate nei prossimi giorni.La società ricorda, inoltre, che ieri, 8 marzo, e` stata pubblicata una nota esplicativa del Decreto suddetto da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale nella quale si specifica che: ". Il trasporto delle merci e` considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto puo` quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci."