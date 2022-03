CAREL Industries, Mediobanca conferma TP e aumenta stime

(Teleborsa) - Mediobanca ha confermato a 23 euro il prezzo obiettivo e a "Neutral" il giudizio su CAREL Industries, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha presentato i risultati consolidati relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, con i risultati del quarto trimestre descritti dagli analisti come "sopra le aspettative". Incertezza sulla guidance 2022, che la società non ha rilasciato siccome la crisi in Ucraina non permette di fare stime puntuali a lungo termine.

Tra i principali messaggi chiave emersi dalla call con gli analisti, Mediobanca sottolinea: gli aumenti di prezzo annunciati (principalmente in Europa) dovrebbero compensare in parte l'inflazione dei costi; tutte le principali divisioni (pompe di calore, data center, refrigerazione nei supermercati) sono in buone condizioni; la guidance di medio termine rimane basata su una crescita organica delle vendite a un tasso high-single-digit e un margine EBITDA nell'intervallo 19-20%, con la società che intende reinvestire la potenziale crescita extra nella digitalizzazione e nelle operazioni; Russia e Ucraina contano sui ricavi del gruppo per una percentuale low single-digit.

Mediobanca ora si aspetta che la società chiuda il 2022 con vendite per 488,7 milioni di euro, un EBITDA di 97,9 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 57,4 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 538,9 milioni di euro, 108,7 milioni di euro e 65,3 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2024 a vendite per 579,3 milioni di euro, un EBITDA di 117,3 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 72,8 milioni di euro.