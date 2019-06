Carburanti, spesa cresce dell'1,4% in 5 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una cifra che fa riflettere parecchio sulche ha colpito l'Italia. Secondo ilr, nei primi 5 mesi laitaliane per acquistare benzina e gasolio si aggirerebbe intorno aidi euro.La crescita stimata dell'sarebbe dovuta ad una, un calo del prezzo medio ponderato e un aumento del prezzo medio del gasolio. L'acquisto di carburanti resta, così come nel 2018,. Il fortepotrebbe essere la principale ragione della situazione del caro-carburanti in Italia, che ha portato, ovvero il 61% della spesa complessiva per l'acquisto di benzina e gasolio auto."L'incidenza delsulla spesa della benzina in Italia – dichiara Gian Primo Quagliano, presidente del- è tra le più alte del mondo efortemente sia gli automobilisti che tutte le imprese e l'economia, gravando sul costo dei trasporti su gomma".