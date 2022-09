Carburanti, ritocchi al ribasso sulla rete per benzina e diesel

(Teleborsa) - Assestamenti al ribasso sulla. Ieri ledi benzina e diesel hanno registrato risultati di segno opposto: in forte calo sule rimbalzo sulla. Oggi irisultano al ribasso sui prezzi raccomandati di entrambi i carburanti. I prezzi praticati sul territorio mostrano solo lievi assestamenti all'ingiù in attesa di recepire gli effetti degli ultimi tagli.Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 14 settembre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina inè 1,714 euro/litro (1,717 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,700 e 1,722 euro/litro (no logo 1,710). Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,824 euro/litro (contro 1,826), con le compagnie tra 1,806 e 1,844 euro/litro (no logo 1,820).Quanto al, per la benzina il prezzo medio praticato è 1,863 euro/litro (1,866 il dato precedente), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,794 e 1,917 euro/litro (no logo 1,766). La media del diesel servito va a 1,970 euro/litro (contro 1,971), con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,898 e 2,051 euro/litro (no logo 1,873).I prezzi praticati delsi posizionano tra 0,796 a 0,820 euro/litro (no logo 0,793). Infine, il prezzo medio delauto si colloca tra 3,004 e 3,326 (no logo 2,882).