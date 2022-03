Carburanti, prezzi alla pompa ancora in calo dopo il taglio delle accise

(Teleborsa) - Con le quotazioni internazionali ieri in temporanea quiete, stamani non si registrano aumenti dei listini da parte delle compagnie, se si esclude il caso isolato di Eni che ha deciso ieri un movimento al rialzo sui prezzi raccomandati di benzina e diesel. Sul territorio i prezzi alla pompa continuano quindi a scendere per l'effetto del taglio delle accise. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia degli ultimi dati disponibili dell'Osservaprezzi Mise, i prezzi medi praticati del 24 marzo risultano ridotti rispetto al giorno precedente di 5 cent/litro su benzina e diesel self service e di 7 cent/litro sul servito dei due prodotti.

Mettendo a confronto i prezzi medi praticati del 24 marzo con quelli del 22 marzo, quando sono scattate le nuove accise, i prezzi alla pompa risultano inferiori di 29 cent/litro su benzina e diesel self service e di circa 28 cent/litro per benzina e diesel servito. Al netto di possibili ritardi nelle comunicazioni dei dati all'Osservaprezzi, l'alleggerimento fiscale deciso dal Governo (30,5 cent tra accise e Iva) risulta pertanto quasi integralmente recepito.

L'elaborazione degli ultimi dati disponibili, aggiornati alle 8 di ieri mattina, ha evidenziato che il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self scende a 1,831 euro/litro (1,881 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,799 e 1,857 euro/litro (no logo 1,844). Il prezzo medio praticato del diesel self cala a 1,812 euro/litro (contro 1,862) con le compagnie posizionate tra 1,789 e 1,837 euro/litro (no logo 1,835). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato va a 1,977 euro/litro (2,047 il valore precedente) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,895 e 2,035 euro/litro (no logo 1,901). La media del diesel servito è a 1,963 euro/litro (contro 2,032) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,886 e 2,012 euro/litro (no logo 1,891).

In calo, sempre per il taglio accise, anche i prezzi praticati del Gpl vanno da 0,840 a 0,870 euro/litro (no logo 0,859). Infine, il prezzo medio del metano auto risulta in lieve calo e si posiziona tra 2,029 e 2,358 (no logo 2,119).

(Foto: David ROUMANET / Pixabay)