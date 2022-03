Carburanti, aumento senza freno dei prezzi di benzina e diesel

(Teleborsa) - Continua la corsa dei prezzi dei carburanti in uno scenario che vede le esportazioni di greggio e dei prodotti raffinati dalla Russia praticamente bloccate.

Con il Brent schizzato sopra i 110 dollari, in due giorni le quotazioni internazionali della benzina sono aumentate dell'equivalente di quasi sei centesimi al litro, sfondando quota mille dollari la tonnellata. Le quotazioni del gasolio sono salite di quasi nove centesimi al litro, superando, in euro per mille litri, il record storico del luglio 2008, alla vigilia della grande crisi finanziaria.

In aumento anche i prezzi di benzina, gasolio e Gpl. Questa mattina Eni – secondo quanto emerge dalla rilevazione di Staffetta Quotidiana – ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi di benzina e gasolio e di sette centesimi al litro quelli del Gpl. Per Ip aumento di un cent/litro su benzina e gasolio e di 4 cent/litro sul Gpl. Per Q8 +1 cent su benzina e gasolio e +6 sul Gpl. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,882 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,889, pompe bianche 1,868), diesel a 1,758 euro/litro (+6, compagnie 1,761, pompe bianche 1,749). Benzina servito a 2,008 euro/litro (+5, compagnie 2,053, pompe bianche 1,922), diesel a 1,889 euro/litro (+6, compagnie 1,933, pompe bianche 1,803). Gpl servito a 0,821 euro/litro (+2, compagnie 0,828, pompe bianche 0,813), metano servito a 1,795 euro/kg (+7, compagnie 1,825, pompe bianche 1,772), Gnl 2,155 euro/kg (-7, compagnie 2,155 euro/kg, pompe bianche 2,155 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,968 euro/litro (servito 2,188), gasolio self service 1,856 euro/litro (servito 2,086), Gpl 0,933 euro/litro, metano 2,053 euro/kg, Gnl 2,139 euro/kg.

(Foto: David ROUMANET / Pixabay)