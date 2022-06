Capri Holdings aumenta guidance. Per Versace ricavi oltre 1,2 miliardi

(Teleborsa) - Capri Holdings, gruppo del lusso che controlla i marchi Versace, Jimmy Choo e Michael Kors, ha registrato un fatturato di 1,492 miliardi di dollari nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 2 aprile 2022), in aumento del 24,6% rispetto allo scorso anno, con risultati migliori del previsto in tutte e tre le case di lusso. L'espansione del margine operativo rettificato è stato di 230 punti base al 14,2%. L'utile netto rettificato è stato di 152 milioni di dollari, o 1,02 dollari per azione, rispetto a 59 milioni di dollari, o 0,38 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente.

"Guardando all'anno fiscale 2023, prevediamo di raggiungere un altro anno di entrate e utili per azione record - ha commentato il CEO John D. Idol - A lungo termine siamo fiduciosi nella nostra capacità di riprendere gli aumenti delle entrate a doppia cifra mentre ci muoviamo oltre l'impatto degli attuali venti contrari. Il potere di Versace, Jimmy Choo e Michael Kors, nonché la comprovata resilienza del mercato del lusso, rafforzano il nostro ottimismo per il futuro e la nostra capacità di raggiungere 7 miliardi di dollari di ricavi e un margine operativo del 20% nel tempo".

I ricavi di Versace nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2022 sono stati di 315 milioni di dollari, in aumento del 34% rispetto all'anno precedente. L'utile operativo di Versace è stato di 50 milioni di dollari e il margine operativo è stato del 15,9%, rispetto a un utile operativo di 29 milioni di dollari e un margine operativo del 12,3% nell'anno precedente.

La società prevede un utile per azione dell'anno fiscale 2023 di circa 6,85 dollari per azione, rispetto alla sua stima precedente di circa 6,60 dollari per azione. Il fatturato totale dovrebbe raggiungere circa 5,95 miliardi di dollari, in aumento di circa il 5% rispetto all'anno precedente su base reported e di circa il 10% a valuta costante. Per Versace si aspetta entrate totali di circa 1,225 miliardi di dollari, in aumento di circa il 13% su base reported e di circa il 23% a valuta costante.