Lotta al caporalato, arriva la legge contro le aste al massimo ribasso

Il governo intensifica la lotta al fenomeno del caporalato. «Stiamo adottando tutti gli strumenti e due sono strumenti di legge che porteremo in Parlamento già all'inizio dell'anno: sono contro le aste al massimo ribasso e contro le pratiche sleali. Le metteremo in discussione in Parlamento, sono strumenti che vanno dati nella disponibilità del settore e nella disponibilità delle imprese sane» ha annunciato la ministra alle Politiche agricole, Teresa Bellanova, a Foggia per un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza anche della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. «Non esistono filiere sporche - ha spiegato - e lo voglio dire qui nella prefettura di Foggia. Tutte le filiere sono filiere pulite. Ci sono imprese che praticano azioni illegali e che vanno combattute contrastate e punite. Ma non esistono filiere sporche perché altrimenti il messaggio che passa non è quello utile e necessario, ovvero che ci deve essere un'alleanza tra i lavoratori e le imprese sane».

